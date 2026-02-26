В Башкирии все меньше выявляют фальшивые купюры: эксперт пояснила, почему

Национальный банк Башкирии подвел итоги 2025 года по выявлению фальшивых денег. В банковской системе республики обнаружили 53 поддельные банкноты — это на 20% меньше, чем годом ранее. За пять лет показатель снизился почти в 12 раз.
Больше всего подделок традиционно среди крупных номиналов. Три четверти от общего числа — 39 фальшивок — пришлось на пятитысячные купюры старых модификаций. Также нашли девять поддельных тысячерублевок, по две банкноты номиналом 2000 и 500 рублей, одну пятидесятирублевую. Кроме того, изъято восемь фальшивых иностранных банкнот: семь долларов и одно евро.
Замруководителя отделения Банка России Лилия Якупова связала устойчивое снижение числа фальшивок с усилением защитного комплекса купюр и ростом популярности безналичных расчетов. Для сравнения: в 2021 году в республике насчитали 622 подделки, в 2022-м — 174, в 2023 и 2024 годах — по 65.
Тенденция совпадает с общероссийской: если в 2021 году на миллион банкнот приходилось шесть фальшивых, то в 2025-м — лишь одна.