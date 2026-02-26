Власти определились со сроками блокировки Telegram

По данным КП, администрация Telegram не исполнила требования Роскомнадзора и не удалила 1369 каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией, а также 3771 касаемо наркотиков, 2666 по теме суицида и 2124 посвященных вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, не было удалено более 10,5 тыс. каналов с призывами к экстремизму и связанных с «финансированием противника». А еще в 1125, пишет издание, размещены материалы экстремистских и террористических организаций. Ч. 1.1 ст. 205.1 УК России о содействии террористической деятельности предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.