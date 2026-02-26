Что изменится в России с 1 марта 2026 года: борщевику — бой, автосписаниям — стоп, русскому языку — приоритет

В материале разбираем, что изменится в России с 1 марта 2026 года, на какие законы стоит обратить внимание и к каким последствиям нужно готовиться.
Новые правила для туристов и гостиниц
С наступлением марта изменятся стандарты оказания гостиничных услуг. Обновленное регулирование распространяется теперь не только на классические отели, но и на базы отдыха, кемпинги
Кроме того, с 1 марта туристы получают право на возврат полной стоимости проживания при досрочной отмене бронирования. Отель вправе удержать только сумму за гарантированную первую ночь, если такие условия были предусмотрены. Оплата за все последующие дни подлежит возврату в полном объеме. Теперь при резкой смене планов (например, из-за отмены рейса) турист может не переживать, что потеряет все деньги.
Обязательный реестр экспедиторов и контроль грузов
С 1 марта вступают в силу правила обязательной регистрации экспедиторских компаний в государственном реестре на платформе «ГосЛог».
Транспортно-экспедиционные фирмы будут обязаны вносить в систему сведения о себе, а также данные о грузах — вес, габариты и сопроводительные документы. Нововведение направлено на усиление контроля за логистикой, исключение схем с недостоверной информацией и повышение прозрачности поставок.
Русский язык — в приоритете
С начала месяца усилятся требования к использованию русского языка в публичной сфере — будет принят закон для его защиты от иностранных заимствований. Это значит, что в рекламе, на вывесках, табличках, в навигации и объявлениях должен будет использоваться преимущественно государственный язык.
Сохранение иностранных наименований возможно только при повторении информации на русском. Новая норма касается торговли, сферы услуг и транспорта. Перевод названий брендов при этом в планы пока не входит.
Запрет автосписаний за подписку
С марта вступает в силу федеральный закон № 376-ФЗ, который запрещает онлайн-сервисам автоматически списывать деньги с банковских карт после отказа пользователя от продления подписки. Новые правила распространяются на цифровые сервисы, работающие по модели абонентской оплаты: онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы, облачные хранилища, образовательные сервисы и приложения с автопродлением.
Все такие площадки обязаны обеспечить прозрачный механизм отказа от подписки и исключить дальнейшее списание средств после его оформления. Кроме того, закон требует, чтобы пользователь мог отменить подписку и удалить платежные данные прямо в личном кабинете. Сервис обязан принять отказ в любой форме, в том числе в электронном виде, и оперативно его обработать.
Изменения в авиаперевозках
С 1 марта вступят в силу обновленные правила авиаперевозок внутри России. Теперь авиакомпании обязаны предоставлять 50-процентную скидку на билеты детям до 12 лет при сопровождении любого взрослого — ранее льгота действовала только при перелете с родителем. Новая норма распространяется на рейсы по России и не касается бизнес-класса.
Расширяются и основания для признания возврата билета. Помимо болезни самого пассажира или члена семьи, теперь учитывается заболевание близкого родственника. Кроме того, полный возврат средств, включая невозвратные тарифы, положен в случае задержки вылета на 30 минут и более, а также в случае, если самолет отправился раньше заявленного времени.
Новые стандарты микрозаймов
С 1 марта для оформления некоторых онлайн-микрозаймов вводится обязательная биометрическая проверка клиента. Это позволит снизить риски мошенничества и повысить уровень безопасности финансовых операций для граждан и банковских учреждений.
Ограничение рекламы энергетиков
С весны вводятся более строгие правила рекламы энергетиков. Теперь любое промо такой продукции должно сопровождаться предупреждением о возможном вреде напитка при его чрезмерном употреблении.
Кроме того, запрещается адресовать рекламные сообщения несовершеннолетним, а также указывать в них сведения о содержании витаминов или биологически активных добавок.
Больше практики при обучении вождению
С началом весны начнут действовать обновленные правила подготовки водителей. Теперь допускается возможность частичного дистанционного изучения теории, однако полностью переводить обучение в онлайн автошколы не смогут. Формат «удаленки» освобождает от обязательного присутствия в аудитории, но не от участия в занятиях: пропуск дистанционного урока также будет считаться неявкой.
При этом самостоятельное изучение правил дорожного движения без участия преподавателя не допускается — теоретический курс остается обязательной частью структурированного обучения.
Изменения коснутся и практической подготовки. Для кандидатов на категорию «B» (легковые автомобили) количество часов вождения увеличится с 38 до 42.
Борьба с борщевиком
С 1 марта начинает действовать закон, согласно которому собственники земельных участков обязаны теперь самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными инвазивными растениями.
Владельцы земли должны организовывать мероприятия по выявлению и уничтожению борщевика на своей территории. Невыполнение этих требований может повлечь меры административного воздействия.
Сроки оплаты ЖКХ
С марта меняются сроки выставления и оплаты коммунальных квитанций. Теперь управляющие организации обязаны направлять счета не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным (ранее — до 1-го числа). При этом срок внесения платежа продлевается: оплатить квитанцию можно до 15-го числа, тогда как прежде крайним днем считалось 10-е число месяца.
Это нововведение объяснили тем, что большая часть граждан получает зарплату именно в период с 5-го по 10-е число, поэтому сразу после зачисления средств оплатить коммунальные услуги им будет проще.