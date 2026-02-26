Что изменится в России с 1 марта 2026 года: борщевику — бой, автосписаниям — стоп, русскому языку — приоритет

Кроме того, с 1 марта туристы получают право на возврат полной стоимости проживания при досрочной отмене бронирования. Отель вправе удержать только сумму за гарантированную первую ночь, если такие условия были предусмотрены. Оплата за все последующие дни подлежит возврату в полном объеме. Теперь при резкой смене планов (например, из-за отмены рейса) турист может не переживать, что потеряет все деньги.