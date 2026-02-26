Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи дорог регионам

Путин поручил ускорить разработку критериев для передачи автодорог регионам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить разработку и утверждение критериев для передачи автодорог из собственности РФ регионам.

Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… с учетом ранее данного поручения ускорить разработку и утверждение критериев, на основании которых будут приниматься решения о передаче автомобильных дорог из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации, а также из собственности субъектов Российской Федерации в федеральную собственность», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 августа 2026 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.