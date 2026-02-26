DN: высотный дрон ВМС США мог быть «ослеплен» российским или китайским РЭБ у Ирана

Инцидент произошел в период с 21 по 22 февраля, когда Northrop Grumman MQ-4C Triton вылетел из Абу-Даби для выполнения планового разведывательного полета. На высоте около 10 километров связь с аппаратом внезапно прервалась. По данным источника издания, перед исчезновением с экранов радаров системы дрона успели передать сигнал бедствия.