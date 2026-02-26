Ричмонд
DN: высотный дрон ВМС США мог быть «ослеплен» российским или китайским РЭБ у Ирана

ВМС США потеряли разведчик MQ-4C Triton у берегов Ирана. Дрон пропал на высоте 10 км после сигнала SOS. По данным Defence Network, аппарат могли нейтрализовать российские или китайские системы РЭБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Высотный разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton бесследно пропал с радаров во время выполнения миссии над Персидским заливом. Эксперты полагают, что новейшая американская платформа могла стать жертвой систем радиоэлектронной борьбы российского или китайского производства. Об этом сообщает издание Defence Network.

Инцидент произошел в период с 21 по 22 февраля, когда Northrop Grumman MQ-4C Triton вылетел из Абу-Даби для выполнения планового разведывательного полета. На высоте около 10 километров связь с аппаратом внезапно прервалась. По данным источника издания, перед исчезновением с экранов радаров системы дрона успели передать сигнал бедствия.

Корреспондент Defence Network Арье Эгози отмечает, что специалисты склоняются к версии комбинированной атаки. По их мнению, против высокотехнологичного «Тритона» могли быть задействованы российские или китайские комплексы РЭБ. Мощное электронное воздействие нарушило каналы связи и навигации аппарата, после чего дезориентированный БПЛА был уничтожен.

MQ-4C Triton — это важный элемент системы разведки, наблюдения и рекогносцировки американского флота. Этот беспилотник уникален тем, что способен находиться в воздухе более 24 часов на высоте свыше 15 километров, имея радиус действия более 13 тысяч километров.

