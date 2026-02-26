DN: высотный дрон ВМС США мог быть «ослеплен» российским или китайским РЭБ у Ирана

Высотный разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton бесследно пропал с радаров во время выполнения миссии над Персидским заливом. Эксперты полагают, что новейшая американская платформа могла стать жертвой систем радиоэлектронной борьбы российского или китайского производства. Об этом сообщает издание Defence Network.
Инцидент произошел в период с 21 по 22 февраля, когда Northrop Grumman MQ-4C Triton вылетел из Абу-Даби для выполнения планового разведывательного полета. На высоте около 10 километров связь с аппаратом внезапно прервалась. По данным источника издания, перед исчезновением с экранов радаров системы дрона успели передать сигнал бедствия.
Корреспондент Defence Network Арье Эгози отмечает, что специалисты склоняются к версии комбинированной атаки. По их мнению, против высокотехнологичного «Тритона» могли быть задействованы российские или китайские комплексы РЭБ. Мощное электронное воздействие нарушило каналы связи и навигации аппарата, после чего дезориентированный БПЛА был уничтожен.
MQ-4C Triton — это важный элемент системы разведки, наблюдения и рекогносцировки американского флота. Этот беспилотник уникален тем, что способен находиться в воздухе более 24 часов на высоте свыше 15 километров, имея радиус действия более 13 тысяч километров.