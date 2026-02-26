В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу

«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос (о введении выходного на Страстную пятницу — ред.) возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мы не выходим с декларациями, заявлениями, или тем более требованиями, понимаем все особенности современной жизни. Но мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии», — сказал Легойда в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».