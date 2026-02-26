В РПЦ допустили дискуссию о введении выходного в Страстную пятницу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Русской православной церкви готовы обсудить вопрос о введении выходного дня в Страстную пятницу — самый скорбный день церковного года с важными богослужениями перед Пасхой, который в некоторых странах является нерабочим, сказал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции, посвященной Великому посту.
Последняя перед Пасхой неделя, время наиболее строгого поста — Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа. Великая (Страстная) пятница — это день воспоминания крестных страданий, распятия Христа. Утром в пятницу не служат литургию, а днём проходит богослужение «вечерня с выносом плащаницы» — иконы, на которой изображают Спасителя, лежащего во гробе. Верующие поклоняются этой святыне. Вечером в пятницу в храмах служат утреню Великой субботы, в конце ее — крестный ход с плащаницей идет вокруг храма, это символизирует погребение Иисуса Христа в пещере.
«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос (о введении выходного на Страстную пятницу — ред.) возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мы не выходим с декларациями, заявлениями, или тем более требованиями, понимаем все особенности современной жизни. Но мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии», — сказал Легойда в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
В поддержку выходного дня в Страстную пятницу высказался и другой участник пресс-конференции — председатель Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.
«В Страстную пятницу, действительно, хорошо бы сделать выходной день. Надо сказать, что во многих странах Европы это выходной», — сказал протоиерей. По его словам, выходные в важные церковные даты позволили бы людям посещать богослужения.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.