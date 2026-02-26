Концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в Кишиневе отменили: в чем причина

Концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в Кишиневе отменили.
Интересно, что в Молдове актёр уже бывал — на инаугурации башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
На днях Минкульт принял решение, что будет давать организаторам концертов разрешения на тех или иных звезд — цензура, короче.
Отмена совпадение? Не думаем.
Цензура в действии.
