Концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в Кишиневе отменили: в чем причина

Всего через две недели в Кишинёве впервые должен был состояться концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита, однако мероприятие отменили.

Источник: Комсомольская правда

Концерт звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в Кишиневе отменили.

Интересно, что в Молдове актёр уже бывал — на инаугурации башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

На днях Минкульт принял решение, что будет давать организаторам концертов разрешения на тех или иных звезд — цензура, короче.

Отмена совпадение? Не думаем.

Цензура в действии.

