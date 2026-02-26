Ричмонд
Ростовская область впервые получила кредитный рейтинг надежности

В Ростовской области будут выпускать облигации.

Источник: Комсомольская правда

Донской край впервые получил кредитный рейтинг надежности. Исследование проводили специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь, эксперты отметили следующие особенности экономики: низкий уровень долговой нагрузки и сбалансированную бюджетную политику.

Такая оценка позволит выпускать региональные ценные бумаги.

— Подписал постановление правительства, которым определяются общие условия выпуска и обращения облигаций. Конкретные сроки и объемы выпуска будут зависеть от фактической потребности региона в заемных средствах. Первый выпуск облигаций запланирован на второй квартал 2026 года, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

