Ростовская область впервые получила кредитный рейтинг надежности

— Подписал постановление правительства, которым определяются общие условия выпуска и обращения облигаций. Конкретные сроки и объемы выпуска будут зависеть от фактической потребности региона в заемных средствах. Первый выпуск облигаций запланирован на второй квартал 2026 года, — написал губернатор в своем телеграм-канале.