Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля в Беларуси

Белгидромет сказал про апрельские температуры в конце февраля 2026 года в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В пятницу, 27 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В ночные и утренние часы местами по стране возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется южных направлений.
Ночью температура воздуха окажется от −1 градуса по западной части и до −12 градусов по восточной. Днем прогнозируется от −1 до +5 градусов, а от +6 до +8 градусов будет по западу страны.
В субботу, 28 февраля, большая часть территории Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, а также теплых воздушных масс, которые будут распространяться с юго-западной части Европы. В северных регионах на погоду будут оказывать влияние малоактивные фронты.
Осадков не ожидается. Лишь в ночные часы местами по северо-восточной части, а днем по северо-западу пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. В отдельных районах вероятен туман. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ночью температура воздуха составит от −8 градусов по юго-востоку и до +2 градусов по западу. Днем ожидается от +2 до +8 градусов, а по западу Беларуси воздух прогреется до +9 — +13 градусов.
