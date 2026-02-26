Психиатр рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

«Важно сразу же обговорить, что 100% эффективных способов предотвратить болезнь Альцгеймера не существует. Однако выявлен ряд способов, которые в комбинации позволяют значительно снизить риск развития заболевания или, в случае его начала, нарастания симптомов до уровня тяжелой деменции. Во-первых, это физическая нагрузка, связанная с улучшением кровообращения. Спорт улучшает метаболизм центральной нервной системы. Переход на средиземноморскую диету, в свою очередь, приводит к снижению внутренних воспалительных процессов, непосредственно связанных с риском образования белка амилоида», — пояснил Белов.