Адвокат Жорин: будем обжаловать приговор Гуфу и добиваться прекращения дела

Изначально фигурантам вменяли грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия. Уголовное дело возбудили после конфликта, произошедшего в октябре 2024 года. Тогда рэпер вместе с компанией арендовал баню в Апрелевке. По словам представителей комплекса, часть аренды оплачена не была, а затем ~между Долматовым и братом управляющей, Михаилом Мартьяновым, который работает в патрульно-постовой службе полиции, произошла драка~. Следствие рассматривало версию, что артист вместе с приятелем забрал у мужчины телефон. Сам Гуф утверждал, что никого не избивал и ничего не похищал.