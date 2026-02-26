В Уфе тяжело пострадал пассажир мотоцикла: виновник ДТП скоро предстанет перед судом

В Уфе прокуратура утвердила обвинение по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в июне прошлого года мужчина за рулем Volkswagen Polo при повороте налево на улице Академика Королева столкнулся с мотоциклом марки VOGE. В результате аварии пассажир двухколесного транспорта получил тяжелые травмы.
Обвиняемый признал свою вину. Его дело рассмотрит Октябрьский районный суд.
