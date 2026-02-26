У директоров омских парков выросли зарплаты на десятки тысяч рублей

В администрации Омска продолжают раскрывать данные о среднемесячной заработной плате руководителей подведомственных учреждений за 2025 год. Информация представлена по структурам, подконтрольным департаменту имущественных отношений.
Директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков, возглавивший организацию в июне 2023 года, в среднем получал 165,3 тысячи рублей. Это на десятки тысяч больше, чем годом ранее, когда речь шла о 131,4 тысячи рублей. В 2023 году его зарплата составляла более 141 тысячи рублей.
Управляющий парком «Советский» Рустам Хасанов зарабатывал 111,5 тысячи рублей, а в 2024-м 89,65 тысячи рублей. Его замдиректора по техническим и хозяйственным вопросам получал более 127 тысяч рублей в месяц, главный бухгалтер — 115 тысяч рублей (в 2024-м было более 97 тысяч). Напомним, в состав комплекса входят парки на Масленникова, Андрианова, «Советский», сады «Сибирь» и имени Кирова.
Ранее мы писали, что в Омске открылись вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей.
