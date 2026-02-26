Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Девятнадцатого декабря состоялась традиционная пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. Мероприятие длилось 4,5 часа, за это время президент ответил на более чем 80 вопросов. Среди важнейших затронутых тем были поддержка многодетных семей и бойцов СВО, рост зарплат, временное повышение налогов, а также перспективы отношений между Россией и Западом.