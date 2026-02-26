Ричмонд
Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Вместе с правительством упростили правила заселения в гостиницы. Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных. При заезде сотрудникам отеля остается только сверить данные с оригиналом паспорта», — говорится в сообщении в официальном канале Минэкономразвития в мессенджере Max.

Там добавили, что попробовать новацию в тестовом режиме можно в отелях гостиничных сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.