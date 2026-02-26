Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AL Alam: Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана

ТУНИС, 26 февраля. /ТАСС/. Иран не согласится с условиями соглашения с США, предполагающими полное прекращение обогащения урана и вывоз его запасов за пределы страны. Об этом сообщил телеканал Al Alam со ссылкой на иранского чиновника.

Источник: Reuters

«Принцип, предполагающий полное прекращение обогащения урана, демонтаж ядерных объектов и вывоз запасов [обогащенного] урана, абсолютно неприемлем», — приводит канал его слова.

Ранее в четверг в Женеве начался новый раунд ирано-американских консультаций по ядерному досье Тегерана. Ожидается, что переговоры возобновятся после паузы около 19:30 мск.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше