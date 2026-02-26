AL Alam: Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана

«Принцип, предполагающий полное прекращение обогащения урана, демонтаж ядерных объектов и вывоз запасов [обогащенного] урана, абсолютно неприемлем», — приводит канал его слова.
Ранее в четверг в Женеве начался новый раунд ирано-американских консультаций по ядерному досье Тегерана. Ожидается, что переговоры возобновятся после паузы около 19:30 мск.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше