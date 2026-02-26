Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Росстандарт рассказал РИА Новости, что новый ГОСТ на пиво, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2027 года, нужен для защиты потребителя от недобросовестной продукции и должен обеспечить прозрачные правила для производителей.
«Фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка. Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295−2025 “Пиво. Общие технические условия”, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — рассказали в ведомстве.
В Росстандарте добавили, что действующий до этого стандарт на пиво противоречит требованиям Федерального закона № 171-ФЗ. Он определяет напиток не как алкогольную продукцию с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих продуктов, а как «пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и/или хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла».
Тем самым, прошлый ГОСТ содержал определение пива, которое не учитывает современные законодательные требования к алкогольной продукции и фактически допускает широкую вариативность состава. Это создавало правовую коллизию, поскольку законодательство требует обязательного соответствия продукции государственным стандартам.
«ГОСТ Р 72295−2025 распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво», — пояснили в Росстандарте.