Россиянам объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на пиво

В Росстандарте добавили, что действующий до этого стандарт на пиво противоречит требованиям Федерального закона № 171-ФЗ. Он определяет напиток не как алкогольную продукцию с нормированным содержанием солода и сахаросодержащих продуктов, а как «пенистый напиток, полученный из пивоваренного солода, хмеля и/или хмелепродуктов и воды с применением или без применения зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла».