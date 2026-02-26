В Okko вышел сериал «История русского секса»

«История русского секса» прекрасна сама по себе. Это очередной проект Okko, застолбившего за собой статус флагмана отечественной документалистики, который просто и понятно, ярко и смешно, честно и открыто говорит про важное в разрезе 2026 года. Да, технически о современности здесь речи почти не идет. Но то лишь технически; история, как мы знаем, циклична, а тема любви, взаимоотношений между мужчиной и женщиной — вечна. И потому так легко увидеть себя, например, в харизматичном дворянине Головнине, прекрасной Заре из языческой Руси и многих других анимационных героях шоу, которые скрепляют рассказ и разбавляют выступления приглашенных экспертов. Они же, в свою очередь, делятся прелюбопытными фактами: о женском детородном органе как портале между мирами (согласно нашим предкам); средневековых секс-вечеринках, настолько развратных, что эти ваши кинки- покажутся подростковым лепетом; русских народных сказках, главным героем которых был Пенис (!); роли Толстого и Пушкина в раскрепощении общества; ссылке на Соловки за эротический журнал; о советском порно-бизнесе, который организовали глухонемые; феномене «поющих трусов»; важности женского оргазма, который уважали в язычестве и с которым перестали считаться впоследствии.