Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг возможность блокировки Telegram в России.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили там.
После замедления работы Telegram в середине февраля сразу несколько СМИ опубликовали сообщения о планах полностью заблокировать работу мессенджера в апреле.
Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, правительство применяет ограничительные меры поэтапно, пытаясь добиться от владельцев платформ исполнения российских законов.
Одной из причин ограничений против мессенджера стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. На прошлой неделе РКН сообщил, что из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать их работу, запретить их поиск и прекратить предоставлять им инфраструктуру для доступа к украденным данным.
Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.