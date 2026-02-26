Победа в упорной борьбе: «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 3:2

Сегодня, 26 февраля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на 31-ой минуте матча), Денис Ян (32) и Александр Жаровский (забил гол в серии буллитов). За команду гостей отличились Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49).
«СЮ» после 59 игр с 66 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 1 марта. Команда схлестнется во Владивостоке с «Адмиралом».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.