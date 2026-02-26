Ричмонд
Победа в упорной борьбе: «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 3:2

«Салават Юлаев» обыграл 3:2 «Трактор» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 февраля, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на 31-ой минуте матча), Денис Ян (32) и Александр Жаровский (забил гол в серии буллитов). За команду гостей отличились Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49).

«СЮ» после 59 игр с 66 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 1 марта. Команда схлестнется во Владивостоке с «Адмиралом».

