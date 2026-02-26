В США выставили на продажу дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму

«Записи Льюиса, сделанные им до и после бомбардировок, только что выставил на продажу Дэн Уитмор, торговец редкими книгами из Калифорнии, который занялся продажей по поручению состоятельного владельца. Стоимость — 950 тысяч долларов», — пишет издание.
Отмечается, что в дневнике в частности содержится его знаменитая запись «Боже, что мы наделали», сделанная после сброса первой атомной бомбы.
Записи выставляются на продажу уже пятый раз — первый раз они были проданы на аукционе в 1971 году за 37 тысяч долларов. Последняя продажа состоялась в 2022 году уже за 543 тысячи долларов.
На Хиросиму 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба Little Boy («Малыш») с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек.