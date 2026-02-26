Географ Полынова рассказала, чем москвичам следует кормить залетных птиц

В Москве и Подмосковье часто можно встретить залетных птиц из других регионов — их можно кормить семенами подсолнечника, овса и проса. Об этом рассказала кандидат географических наук Ольга Полынова.
В город залетают свиристели и снегири, иногда есть шанс увидеть и более редких птиц. Им ни в коем случае нельзя давать чeрный хлеб, солeное, жареное или испорченное зерно.
Птицы часто прилетают из-за сильных морозов в привычных местах обитания. Так, в январе в окрестностях Железнодорожного был замечен щур — яркая птица размером со скворца.
— Обычно щуры предпочитают глухие хвойные леса севера, и их появление рядом с жильeм — настоящий подарок для наблюдателей, — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».
Ранее орнитолог и писатель Виталий Симуткин рассказал, какие пернатые живут у него дома и почему его прозвали королем птиц. По его словам, он получил прозвище на Афоне, куда ездил четырежды.
Кроме того, в «Лосиный остров» вернулись перелетные скворцы и орлан-белохвост. Также специалисты заметили скворцов в Пресненском районе и Северном Тушине.