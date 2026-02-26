«Битва экстрасенсов» 2026: два года тишины, и вот она, главная мистическая премьера года

Имена главных бойцов пока держат в секрете — традиция такая, чтобы интрига не угасала до первой серии «Битвы экстрасенсов» 2026. Но уже просочились детали, от которых глаза на лоб: бывшие муж и жена, которые продолжают эзотерическую войну; женщина, обмотанная пищевой плёнкой во время кастинга; наставница, которая пришла «поставить на место» своего бывшего ученика — финалиста прошлых сезонов. Иностранцы с необычными методами, люди разных возрастов и судеб — в общем, обещают, что будет жарко и очень разнообразно. Кто из них дойдёт до «Синей руки»? Зрители уже делают ставки в комментариях.