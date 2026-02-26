«Битва экстрасенсов» 2026: два года тишины, и вот она, главная мистическая премьера года

«Битва экстрасенсов» возвращается, и нас ждёт не просто новый сезон, а настоящий юбилейный взрыв! 25-й по счёту, международный, полный свежих лиц и старых добрых испытаний. Уже через пару дней на ТНТ стартует первая серия 25-го юбилейного сезона «Битва экстрасенсов», и фанаты кипят от нетерпения. Дождались!
Когда выходит «Битва экстрасенсов» 2026 и как не пропустить что-то важное.
Премьера нового 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» состоится в последний день зимы, 28 февраля 2026 года, в 18:30 по Москве на канале ТНТ. Дальше — каждую субботу в то же время, без пропусков и переносов (если не случится форс-мажоров). Финал ждём где-то в мае — июне, когда накал дойдёт до предела. А пока держите нервы в кулаке: через два дня всё начнётся заново.
Вот полное расписание выхода серий:
1 выпуск — 28 февраля2 выпуск — 7 марта3 выпуск — 14 марта4 выпуск — 21 марта5 выпуск — 28 марта6 выпуск — 4 апреля7 выпуск — 11 апреля8 выпуск — 18 апреля9 выпуск — 25 апреля10 выпуск — 2 мая11 выпуск — 9 мая12 выпуск — 16 мая13 выпуск — 23 мая14 выпуск — 30 мая.
Где можно посмотреть новую серию «Битвы экстрасенсов» 2026, если пропустил? После эфира серии быстро появляются на Rutube, так что, даже если не успели вовремя включать телевизор, наверстаете онлайн.
25-й сезон «Битвы экстрасенсов»: почему фанаты называют его историческим.
Два полных года без новых экстрасенсов, только с «Битвой сильнейших», и вдруг шоу возвращается. Да не просто, а в статусе юбилейного, международного и самого ожидаемого. Заявки на участие в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов» полетели из Сирии, Франции, Швейцарии, Латвии, Грузии, Сербии, Италии — такого раньше не было.
Испытания, от которых мурашки: ширма, багажник и Мистер X с сюрпризом.
Съёмки уже в самом разгаре. По слухам, первая встреча в Готическом зале состоялась 23 февраля, а кастинг прошёл огонь и медные трубы: больше 10 тысяч человек, отобрали 161 для старта. Эти задания не меняются годами, но каждый раз находят новых героев и новые способы шокировать.
Классика никуда не делась, и вот какие испытания нас ждут в новом сезоне «Битвы экстрасенсов»:
Ширма — угадать, что спрятано за тканью, не видя глазами. Багажник — найти живого человека в одной из машин (в этом сезоне один смельчак уже скакал по капотам, как в боевике).Мистер X — самый интригующий: описать незнакомца и выдать секреты его жизни. А в 25-м сезоне в этой роли — Полина Борисова, 18-летняя дочь Даны Борисовой. Девушка приехала на съёмки прямо из больницы — и это уже отдельная история, о которой шепчутся в чатах.
Участники 2026: кто они, экстрасенсы в 25-м сезоне.
Имена главных бойцов пока держат в секрете — традиция такая, чтобы интрига не угасала до первой серии «Битвы экстрасенсов» 2026. Но уже просочились детали, от которых глаза на лоб: бывшие муж и жена, которые продолжают эзотерическую войну; женщина, обмотанная пищевой плёнкой во время кастинга; наставница, которая пришла «поставить на место» своего бывшего ученика — финалиста прошлых сезонов. Иностранцы с необычными методами, люди разных возрастов и судеб — в общем, обещают, что будет жарко и очень разнообразно. Кто из них дойдёт до «Синей руки»? Зрители уже делают ставки в комментариях.
Ведущий, который не меняется: Марат Башаров снова в деле.
17-й сезон подряд, и Башаров всё так же иронично улыбается, задаёт каверзные вопросы и держит всех в тонусе. Рядом с ним — любимые скептики: иллюзионист Илья Ларионов, актриса Вера Сотникова и психолог Андрей Кислицин. Команда, которую знают все, кто смотрит «Битву» хотя бы пару сезонов.
Как «Битва экстрасенсов» стала легендой и почему мы её все ещё смотрим.
Самое мистическое шоу страны, «Битва экстрасенсов» начала свой путь с 2007 года и вот уже почти 20 лет в эфире. Сначала Пореченков, потом Башаров были ведущими. Потом появился сиквел под названием «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Потом сделали ещё одну ветку шоу с экстрасенсами — «Реванш». Названия разные, но суть одна: обычные (на первый взгляд) люди утверждают, что видят прошлое, будущее, спрятанное. Проходят реальные тесты, скептики давят, зрители голосуют сердцем. Миллионы смотрят, спорят, верят или разоблачают, и каждый сезон рождает новых героев и мемы.
«Битва экстрасенсов» 2026 — это возвращение легенды после долгой паузы. Юбилей, иностранцы, Полина Борисова в Мистере X и два года накопившегося голода по мистике. Признавайтесь, а вы так же сильно ждёте 28 февраля, чтобы включить в 18:30 ТНТ и погрузиться в мистическую битву? Создатели говорят, что скучно точно не будет. Ну что ж, проверим.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!