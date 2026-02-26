Ричмонд
В Молдову снова начнут завозить курятину из Украины после запрета из-за обнаруженного в нем запрещённого вещества: Означает ли это, что мясо птицы в соседней стране стало вдруг безопасным для здоровья

Временный запрет на импорт мяса птицы и кормов из Украины действует с 26 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Молдова постепенно возобновит импорт курятины из Украины.

Власти страны разрешат ввоз мяса птицы из Украины, но на первом этапе — только в замороженном виде.

Министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга отметила, что такое решение было принято после консультаций с украинской стороной и импортёрами, а каждый ввозимый лот будет проходить обязательные лабораторные проверки, пишет @glossamd.

Напомним, временный запрет на импорт мяса птицы и кормов из Украины действует с 26 января. Тогда Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) временно приостановило весь импорт мяса птицы из Украины, ссылаясь на риски присутствия в нем запрещённого вещества — метронидазола.

