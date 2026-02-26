«Не оставят без жилья»: друзья пообещали подарить Долиной новую квартиру

Друзья певицы Ларисы Долиной пообещали подарить артистке новую квартиру. С таким заявлением выступил предприниматель Юрий Растегин.
— Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья, — приводит его слова «КП».
При этом сам Растегин еще в 2022 году подарил Долиной целый джазовый клуб. Тогда предприниматель говорил, что это нужно для организации выступлений студентов Музыкальной академии певицы.
Тем временем сама Долина получила регистрацию в квартире в районе Лефортово. В этом районе ей принадлежит двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме. Агент по недвижимости Константин Муравьев предположил, сколько сейчас может стоить такая недвижимость.
СМИ сообщили, что Лариса Долина оформила новую регистрацию 25 декабря 2025 года, выбрав квартиру в пятиэтажном доме 1961 года постройки площадью около 50 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 18 миллионов рублей. По данным журналистов, эту квартиру Долина приобрела около 20 лет назад, но никогда там не жила.