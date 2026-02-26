Ричмонд
Минздрав Беларуси сказал, где круглосуточно будут работать восемь аппаратов МРТ

Минздрав Беларуси сообщил про круглосуточную работу восьми аппаратов МРТ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси сказало, где круглосуточно будут работать восемь аппаратов МРТ.

Начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Сергей Белый отметил, что с середины 2026 года около восьми аппаратов МРТ области начнут работать в круглосуточном режиме.

Белый заметил, что очередь на МРТ сократилась после запуска в 2025 году новых аппаратов в Речице и Жлобине. Однако, заметил он, стоит задача снизить очередь на плановое МРТ с 40 до 30 дней:

— Задача стоит снизить очередность до 30 дней для плановых исследований. Это мероприятие мы реализуем с середины года.

