Минздрав Беларуси сказал, где круглосуточно будут работать восемь аппаратов МРТ

Министерство здравоохранения Беларуси сказало, где круглосуточно будут работать восемь аппаратов МРТ.
Начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Сергей Белый отметил, что с середины 2026 года около восьми аппаратов МРТ области начнут работать в круглосуточном режиме.
Белый заметил, что очередь на МРТ сократилась после запуска в 2025 году новых аппаратов в Речице и Жлобине. Однако, заметил он, стоит задача снизить очередь на плановое МРТ с 40 до 30 дней:
— Задача стоит снизить очередность до 30 дней для плановых исследований. Это мероприятие мы реализуем с середины года.
