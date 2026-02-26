Иран идет на уступки: Что Тегеран предлагает США на переговорах в Женеве

На переговорах в Женеве, где обсуждалась ядерная программа Ирана, Тегеран предложил временно прекратить работу по обогащению урана. Об этом сообщили телеканалу Al Jazeera представители иранской переговорной группы.
«Наше предложение подтверждает, что обогащение урана является суверенным правом и предполагает заморозку обогащения на ограниченный период», — говорится в публикации.
Тегеран также готов уменьшить степень обогащения урана до самого низкого уровня и позволить международным наблюдателям следить за этим процессом. Представитель Ирана сказал, что это делается для того, чтобы показать, что страна честна в своей ядерной деятельности, и для заключения выгодных соглашений с США, особенно в экономике.
Предложение Ирана включает в себя технические и практические детали, а также доказательства того, что страна не хочет создавать ядерное оружие.
Иранский представитель, глава МИД Аббас Аракчи, назвал эту инициативу важной и технически продвинутой, которая может помочь быстрее заключить соглашение. Он также подчеркнул, что это предложение не должно касаться ракетной программы Ирана и его обороноспособности.
Ранее KP.RU сообщил, что американская пресса пестрит угрозами воздушного удара США по Ирану ради уступок последнего на переговорах.