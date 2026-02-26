Иран идет на уступки: Что Тегеран предлагает США на переговорах в Женеве

Тегеран также готов уменьшить степень обогащения урана до самого низкого уровня и позволить международным наблюдателям следить за этим процессом. Представитель Ирана сказал, что это делается для того, чтобы показать, что страна честна в своей ядерной деятельности, и для заключения выгодных соглашений с США, особенно в экономике.