Украинского спортсмена, чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева принудительно мобилизовали на Украине. Теперь он будет проходить службу в штурмовом подразделении Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили местные СМИ со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазураша.
— Он в штурмовиках. А может, все-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики? Так мы используем наш потенциал? — возмутился парламентарий. Его слова со ссылкой на источник приводят «Известия».
Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. Недавно сотрудники ТЦК в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения.
После дня, проведенного в ТЦК, умер знакомый украинской журналистки Дарины Труновой, которая ранее призывала не верить в «мифы» о военкомах. О произошедшем она сама рассказала в октябре в соцсетях.
Сотрудники ТЦК сами признались, что принудительной мобилизации принадлежат даже бездомные. По словам сотрудника военкомата Олега Байдалюка, если человек годен по медицинским критериям, ТЦК «исполняют закон Украины», вне зависимости от социального положения проверяемого.