В Екатеринбурге 1 марта закроется горка высотой с девятиэтажный дом

В Екатеринбурге популярная горка высотой с девятиэтажный дом, расположенная в квартале Архангела Михаила, прекратит свою работу 1 марта в связи с завершением зимнего сезона. Об этом сообщили организаторы в своем официальном telegram-канале.
— Друзья, все рано или поздно заканчивается. Вот и наш зимний фестиваль подходит к концу. 28 февраля — последний день работы горки, катка, хоккейного корта и ледяного «Городка приключений», — сказано в сообщении.
При этом площадка для занятий экстремальными видами спорта продолжит свою работу и будет доступна для посетителей вплоть до 9 марта.
Напомним, что 24 февраля, в уральской столице закрылся каток на площади 1905 года. За два месяца работы новогоднюю площадку посетили 58 тысяч человек.