Капуста лечит или калечит: гастроэнтеролог развеяла мифы

Белокочанную капусту часто называют почти лекарством. Ей приписывают способность лечить гастрит, заживлять язвы и даже влиять на гормоны. Однако не все эти утверждения соответствуют действительности. Гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала, где правда, а где миф. Об этом пишет aif.ru.