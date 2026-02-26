Капуста лечит или калечит: гастроэнтеролог развеяла мифы

Белокочанную капусту часто называют почти лекарством. Ей приписывают способность лечить гастрит, заживлять язвы и даже влиять на гормоны. Однако не все эти утверждения соответствуют действительности. Гастроэнтеролог Клара Сычугова рассказала, где правда, а где миф. Об этом пишет aif.ru.
«Капуста богата клетчаткой, витаминами С и К, антиоксидантами. А еще она содержит фактор U, которому приписывают чудодейственные свойства для слизистой оболочки желудка, и индолы, которые важны для гормонального обмена», — подчеркнула эксперт.
По словам врача, в лабораторных исследованиях на животных идолы показывали способность влиять на обмен эстрогенов и подавлять рост некоторых раковых клеток. Но в организме человека после обычной порции салата концентрация этих веществ намного ниже, и доказательств их выраженного влияния на лечение гастрита нет.
Что касается язвы желудка, чаще всего ее вызывает бактерия Helicobacter pylori или прием некоторых лекарств. В таких случаях требуется лечение антибиотиками и наблюдение врача. Капуста может быть частью здорового рациона и действительно полезна благодаря клетчатке и витаминам, но заменять ею полноценную терапию нельзя.
Ранее диетолог Ольга Редина призвала отказаться от употребления капусты людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.