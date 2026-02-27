Закон, ораторство и практика: в Магнитогорске с 1 сентября откроется прокурорский класс

Прокуратура Челябинской области, Южно-Уральский государственный университет, администрация г. Магнитогорска и школа № 1 подписали соглашение о создании профильного прокурорского класса. С 1 сентября школьники смогут изучать основы прокуратуры, законодательство, ораторское искусство и участвовать в практических занятиях.
Инициатива прокурора области Игоря Донгаузера направлена на подготовку учащихся к будущей службе в органах прокуратуры. К занятиям подключатся преподаватели университета и опытные сотрудники прокуратуры.
Школьники смогут посещать тематические экскурсии, викторины и беседы, а после получения высшего образования прокуратура окажет содействие в трудоустройстве. Прием документов начинается 1 июля 2026 года, а поступление будет проходить по индивидуальному отбору.