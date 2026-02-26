Американский марафонец Галлоуэй скончался в возрасте 80 лет

Американский марафонец Джефф Галлоуэй ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщает агентство Associated Press.
Сообщается, что спортсмен скончался в больнице города Пенсакола после перенесенного геморрагического инсульта (внутримозгового кровоизлияния).
Галлоуэй был членом олимпийской сборной США, установил рекорд страны в беге на 10 миль (47:49), побеждал на марафонах в Гонолулу и Хьюстоне, а также написал несколько книг для начинающих бегунов.
Наибольшую известность ему принесла методика тренировок run-walk-run («бег-ходьба-бег»), которая снижает риск травм и экономит силы. Методика сделала бег доступным для новичков и людей с разным уровнем подготовки, помогла тысячам людей начать заниматься бегом.
Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет скончался Александр Филиппов — советский хоккеист, чемпион мира в составе сборной СССР и тренер многих известных российских спортсменов, в том числе Александра Овечкина.