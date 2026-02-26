Более триллиона рублей — столько находится на счетах жителей Башкирии

Национальный банк Башкирии поделился данными о сбережениях и кредитной активности населения и бизнеса по состоянию на 1 января текущего года. Объем средств жителей региона на депозитах достиг 913 миллиардов рублей, увеличившись за год почти на 19%. Годом ранее эта сумма составляла 769 миллиардов.