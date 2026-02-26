Более триллиона рублей — столько находится на счетах жителей Башкирии

Национальный банк Башкирии поделился данными о сбережениях и кредитной активности населения и бизнеса по состоянию на 1 января текущего года. Объем средств жителей региона на депозитах достиг 913 миллиардов рублей, увеличившись за год почти на 19%. Годом ранее эта сумма составляла 769 миллиардов.
На счетах эскроу, предназначенных для расчетов по договорам долевого строительства, хранится 125 миллиардов рублей — рост на 12%. Депозиты юридических лиц выросли скромнее — на 4%, до 127 миллиардов. Индивидуальные предприниматели держат на счетах 42 миллиарда (+11%).
Кредитный портфель физических лиц достиг 1,079 триллиона рублей, увеличившись за год на 2%. При этом портфель ипотеки составил 647 миллиардов. Несмотря на снижение числа выдач жилищных кредитов, их денежный объем вырос на 7% по сравнению с 2024-м. Потребительское кредитование, напротив, сократилось на 5%, до 433 миллиардов.
Бизнес нарастил задолженность перед банками на 14% — до 689 миллиардов рублей. Долги малого и крупного бизнеса распределились практически поровну: 327 и 362 миллиарда соответственно.
