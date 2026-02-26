Ковальчук: Россия может разработать АЭС для Луны в течение пяти-семи лет

Россия может разработать атомную электростанцию (АЭС) для Луны в течение пяти-семи лет. Об этом в четверг, 26 февраля, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
— Фактически мы должны те системы, которые эффективно работали, превратить в суперсовременные системы на новых материалах. Принципы известны, опробированы. У нас есть, я бы сказал, некая линейная задача на этом этапе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Ковальчук говорил об этом еще в июне прошлого года. По его словам, к 2030 году будет готова первая АЭС на Луне. При этом ранее ученый подчеркнул, что лидирующую роль в освоении спутника Земли получит та страна, которая сможет обеспечить энергоснабжение на лунной поверхности.
11 февраля текущего года американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что город на Луне, который он пообещал построить в ближайшие десять лет, будет работать благодаря солнечной энергии. 9 февраля бизнесмен заявил, что компания также планирует заняться строительством города на Марсе. К работе SpaceX намерена приступить через пять-семь лет.