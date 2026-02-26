Российские ученые создали математическую модель пламени

Горение может происходить в различных режимах, среди которых наиболее мощным является сильная детонация, которая представляет собой сверхзвуковую ударную волну. Она резко сжимает и нагревает газовую смесь, после чего запускается химическая реакция. Такой режим отличается высокой устойчивостью. В случаях слабой детонации и слабых волн горения резкого скачка давления не наблюдается: реакция начинается только в уже нагретой смеси. Эти режимы возникают редко и легко переходят в другие формы. Обычное пламя представляет собой медленную дозвуковую волну, скорость которой определяется тем, как быстро тепло прогревает холодное топливо перед фронтом реакции.