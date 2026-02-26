Российские ученые создали математическую модель пламени

Исследователи из Сколтеха представили математическую модель, которая описывает стационарные распространяющиеся волны горения, начиная от медленного дозвукового пламени и заканчивая сверхзвуковыми волнами детонации. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.
Горение может происходить в различных режимах, среди которых наиболее мощным является сильная детонация, которая представляет собой сверхзвуковую ударную волну. Она резко сжимает и нагревает газовую смесь, после чего запускается химическая реакция. Такой режим отличается высокой устойчивостью. В случаях слабой детонации и слабых волн горения резкого скачка давления не наблюдается: реакция начинается только в уже нагретой смеси. Эти режимы возникают редко и легко переходят в другие формы. Обычное пламя представляет собой медленную дозвуковую волну, скорость которой определяется тем, как быстро тепло прогревает холодное топливо перед фронтом реакции.
Для описания этих процессов ученые применили два подхода. Сначала они получили приближенные аналитические формулы, которые помогают понять структуру волн в различных зонах. Затем результаты были проверены с помощью численных расчетов по полной системе уравнений модели. Такой двойной анализ позволил проследить изменения температуры, давления и скорости химической реакции в зависимости от условий.
Сравнение с более сложными уравнениями газовой динамики — уравнениями Навье-Стокса для сжимаемых реагирующих течений — имело особое значение. Близкое совпадение решений подтвердило, что даже относительно простая модель может корректно воспроизводить ключевые физические свойства горения.
— Эта работа показывает, что даже сильно упрощенные модели могут служить мощным инструментом для понимания сложных динамических процессов. Мы подтвердили качественное соответствие нашей модели уравнениям Навье-Стокса и создали основу для будущих исследований — анализа устойчивости волн и переходных режимов, — отметил первый автор исследования, аспирант программы «Инженерные системы» Сколтеха Шамиль Магомедов.
Руководитель работы, доцент Центра искусственного интеллекта Сколтеха Аслан Касимов, отметил, что классификация всех стационарных режимов стала первым шагом к более глубокому анализу. Он добавил, что теперь возможно исследовать условия, при которых происходит опасный переход от обычного пламени к взрывной детонации. Это уже имеет прямое отношение к задачам управления процессом горения и предотвращения аварий в двигателях и промышленных установках.
Полученные результаты имеют важное значение для разработки более безопасных двигателей, систем сжигания топлива и методов защиты промышленных объектов от нежелательных взрывов, передает Газета.Ru.
