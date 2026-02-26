В Ростове мост на Нансена ночью подсвечивают цветами триколора

В Ростове-на-Дону на путепроводе на улице Нансена запустили новую систему декоративного освещения. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
За счет инвесторов здесь установили 58 безопасных прожекторов, способных работать в 60 различных режимах — от спокойного статического света до динамических эффектов.
Теперь в темное время суток мост окрашивается в цвета флагов России и Ростовской области. Лучший вид на иллюминацию открывается водителям и пассажирам, направляющимся по проспекту Михаила Нагибина в сторону СЖМ.
