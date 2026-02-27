Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни

В России составили рейтинг регионов по качеству жизни населения по итогам 2025 года. Самарская область вошла в топ-10 и сохранила девятое место в рейтинге, как было и в 2024 году. По словам экспертов, которые составляли рейтинг, в регионах первой десятки отмечается высокий уровень экономического развития.
«Самарская область сохранила позицию 2024 года, при этом увеличив рейтинговый балл — с 67,029 до 67,802», — отметила пресс-служба облправительства.
Рейтинг составили на основе анализа 11 групп показателей, от уровня доходов населения до развития малого бизнеса. Самарская область укрепила свои позиции по показателям, которые связаны с уровнем доходов людей. Официальная статистика гласит, что с января по сентябрь 2025 года среднедушевые доходы населения Самарской области составили более 56 тысяч рублей и выросли на 17,5%. Выросла и среднемесячная начисленная зарплата до уровня более 74 тысяч рублей, рост в номинальном выражении составил 112,1%.
Также в Самарской области отмечается рост уровня потребительской активности, а сам регион является инвестиционно-привлекательным. За девять месяцев прошлого года бизнес инвестировал в экономику губернии свыше 350 миллиардов рублей. Число предприятий малого и среднего бизнеса за год выросло на 3,9%, развивается социальная сфера.