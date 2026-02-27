Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни

Рейтинг составили на основе анализа 11 групп показателей, от уровня доходов населения до развития малого бизнеса. Самарская область укрепила свои позиции по показателям, которые связаны с уровнем доходов людей. Официальная статистика гласит, что с января по сентябрь 2025 года среднедушевые доходы населения Самарской области составили более 56 тысяч рублей и выросли на 17,5%. Выросла и среднемесячная начисленная зарплата до уровня более 74 тысяч рублей, рост в номинальном выражении составил 112,1%.