Врач раскрыла нетипичные признаки инфаркта у женщин, которые легко пропустить

Инфаркт у женщин часто проходит иначе, чем у мужчин. Именно поэтому его сложнее вовремя распознать. Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Эльвира Хачирова рассказала о нетипичных признаках опасного состояния, пишет «Абзац».
«Вместо острой загрудинной боли женщины часто ощущают дискомфорт, давление или жжение в груди, которое может быть не слишком интенсивным. Боль может возникать не в сердце, а в спине, шее, челюсти, плечах или в области живота», — отметила врач.
У женщин инфаркт нередко сопровождается нетипичными симптомами. Появляется одышка и чувство нехватки воздуха, возможны тошнота и рвота, изжога и боли в животе, которые часто принимают за пищевое отравление. Также могут возникать головокружение, предобморочное состояние и даже потеря сознания.
По словам специалиста, главная проблема — в стертой клинической картине. Если у мужчин приступ чаще сопровождается резкой «кинжальной» болью, то у женщин болевые ощущения могут отходить на второй план. Из-за этого пациентки поздно обращаются за помощью.
Прежде россиянам рассказали, как действовать при подозрении на инфаркт до приезда скорой помощи. В такой ситуации важно прежде всего ограничить физическую активность.