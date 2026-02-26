Зачем в России нужен новый ГОСТ на пиво: в Росстандарте дали ответ

Новый ГОСТ на пиво, который вступит в силу с 1 января 2027 года, необходим для защиты потребителя от недобросовестной продукции. Об этом РИА Новости сообщил Росстандарт.
В ведомстве подчеркнули, что фальсификация пива и размытые требования к его составу долгое время оставались одной из системных проблем рынка страны.
«Приказом Росстандарта был утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 72295−2025 “Пиво. Общие технические условия”, который направлен на то, чтобы закрыть правовые пробелы, защитить потребителя от недобросовестной продукции и обеспечить прозрачные правила для производителей», — пояснили в агентстве.
В Росстандарте уточнили, что новый ГОСТ распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво.
Как писал сайт KP.RU, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский отметил, что в новом ГОСТе четко описано, что признается напитком под названием пиво. Также новый стандарт уточняет, что в изготовлении напитка используется «питьевая вода» или «подготовленная (исправленная) питьевая вода» (попросту говоря, фильтрованная), пивные дрожжи, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок", добавил он.