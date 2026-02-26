Зачем в России нужен новый ГОСТ на пиво: в Росстандарте дали ответ

Как писал сайт KP.RU, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский отметил, что в новом ГОСТе четко описано, что признается напитком под названием пиво. Также новый стандарт уточняет, что в изготовлении напитка используется «питьевая вода» или «подготовленная (исправленная) питьевая вода» (попросту говоря, фильтрованная), пивные дрожжи, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок", добавил он.