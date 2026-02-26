Ричмонд
На «Фукусиме» радиоактивные отходы достанут с помощью роботизированной руки

TEPCO сообщил о третьей пробной операции по удалению мусора на одном из расплавленных реакторов АЭС.

Источник: Аргументы и факты

Для извлечения третьего образца радиоактивных отходов из пострадавшей АЭС «Фукусима» применят роботизированную руку длиной 22 метра, сообщил оператор TEPCO.

Компания приставила короткий видеоролик, на котором похожее на змею устройство весом около 4,6 тонны перемещается по узким проходам и осматривает сложные конструкции.

Сообщается, что робот оснащен камерой и лучше извлекает информацию, чем предыдущие устройства. Его задействуют в этом году для проведения третьей пробной операции по удалению мусора на одном из расплавленных реакторов атомной электростанции.

Отметим, внутри электростанции остаются около 880 тонн опасных материалов, удаление расплавленного топлива и других обломков с АЭС является самой задачей из-за опасно высокого уровня радиации.

В августе 2025 года японская сторона уведомила МАГАТЭ о возобновлении слива очищенной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1».

Напомним, авария на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии произошла 11 марта 2011 года. Ее причиной стало сильнейшее землетрясение и спровоцированное им цунами. В результате произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

