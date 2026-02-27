Робот вышел на тушение: МЧС показало новые технологии на режимном объекте

В исправительной колонии № 10 в Челябинской области прошли масштабные тактико-специальные учения. На режимной территории отрабатывали сценарий серьезного ЧП с огнем, задымлением и условными пострадавшими.
По легенде, в административном здании ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области произошел скачок напряжения, вызвавший короткое замыкание и пожар. Пламя быстро перекинулось на кровлю, сработала система оповещения, началась срочная эвакуация персонала.
Однако восемь человек оказались отрезаны огнем. На помощь прибыли расчеты МЧС России и специалисты противопожарной службы региона. Спасатели развернули штаб и приступили к поиску людей.
Троих эвакуировали по автолестнице через балкон, четверых вывели из задымленного кабинета в спецкомплектах. Еще одного «пострадавшего» — учебный манекен — газодымозащитники вынесли и передали медикам.
Особое внимание привлекла робототехника МЧС: пожарный робот тушил условный очаг возгорания, снижая риски для личного состава.
В колонии обеспечили охрану периметра и беспрепятственный проезд спецтехники. По словам представителей ведомства, такие учения позволяют службам действовать как единый механизм и быть готовыми к любым нештатным ситуациям.