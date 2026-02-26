Встречаем весну: куда сходить в Москве в марте

Постановка Евгения Писарева по пьесе классика французской драматургии Пьера Мариво уже много лет с неизменным успехом собирает аншлаги и, кажется, не собирается снижать планку и в этом сезоне. Хотя сюжет комедии придуман еще в XVIII веке, он звучит живо и актуально и в наши дни. А все почему? Ведь в центре внимания — настоящая, искренняя любовь! Вокруг нее плетутся интриги, она окутана тайнами, недопониманием и общественным порицанием, ее очень сложно отличить от искусной подделки, но именно эти хитросплетения сюжета создают множество курьезных ситуаций, где каждый герой пытается найти свое истинное счастье.