Встречаем весну: куда сходить в Москве в марте

Несмотря на погоду за окном, весна идет! Самое время подготовится к выходу из затянувшейся спячки и начать планировать яркие выходные. В марте нас ждет насыщенная культурная программа — концерты, выставки, спектакли и кинопремьеры. Гид по главным событиям месяца — в материале «Вечерней Москвы».
Спектакль: «Ложные признания».
Постановка Евгения Писарева по пьесе классика французской драматургии Пьера Мариво уже много лет с неизменным успехом собирает аншлаги и, кажется, не собирается снижать планку и в этом сезоне. Хотя сюжет комедии придуман еще в XVIII веке, он звучит живо и актуально и в наши дни. А все почему? Ведь в центре внимания — настоящая, искренняя любовь! Вокруг нее плетутся интриги, она окутана тайнами, недопониманием и общественным порицанием, ее очень сложно отличить от искусной подделки, но именно эти хитросплетения сюжета создают множество курьезных ситуаций, где каждый герой пытается найти свое истинное счастье.
В дом богатой вдовы Араминты поступает на службу молодой адвокат Дорант — он беден, но хорош собой и решительно настроен завоевать сердце женщины. Дядя Доранта, не подозревающий о желаниях юноши, хочет женить его на другой девушке. А мать Араминты мечтает выдать дочь за аристократа. Что движет героями — корысть или искренние чувства? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?
На сцене — звездный каст театра: Виктория Исакова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко и многие другие.
Когда: 3 марта в 19−00Где: Московский драматический театр им. А. С. Пушкина (Тверской бульвар, 23)16+
Концерт симфонической музыки при свечах «Ты прекрасна».
Март — самый женственный месяц в году, когда все вокруг словно наполняется особым светом и теплотой. Проект Lumisfera совместно с маркетплейсом цветов и подарков «Флаувау» открывает серию концертов, посвященных женщинам, обращаясь к теме внутренней хрупкости и бережного отношения к себе. В программе праздничных вечеров: трепетные и цепляющие душу мелодии Эйнауди, Морриконе, Рахманинова, Нино Роты; невероятные цветочные ароматы и мягкое пламя 3000 свечей. Приглашение на волшебный вечер станет отличным подарком для возлюбленной, мамы, бабушки, сестры, подруги — это возможность для каждой из них сделать небольшую паузу и услышать главное послание вечера: «Ты важна, ценна и прекрасна».
Когда: 10; 15, 20 и 28 марта в 18:00 и 21:00Где: Театр Маяковского (Большая Никитская ул., 19/13с1); Театр на Цветном (Цветной бул., 11, стр. 2).6+
Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS».
Третий год подряд «Новое Радио» запускает большой праздничный марафон в пользу подопечных Фонда Хабенского. Проект «Новое Радио AWARDS» объединяет топовых исполнителей и церемонию вручения почетных наград для важного благотворительного дела. В рамках музыкальной премии в течение дня (с 8:00 до 18:00) именитые музыканты будут исполнять свои лучшие хиты и порадуют слушателей яркими новинками.
В марафоне примут участие Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Artik&Asti, Валерия, LYRIQ, MONA, Pizza, Леша Свик, Mary Gu, Zvonkiy, ELMAN, SOCRAT, TRIDA, Асия, SERYABKINA, Анастасия Садковская, NEMIGA и многие другие. А все желающие смогут подключиться к трансляции прямого национального эфира из любой точки мира и сделать пожертвование в пользу детей и молодых взрослых с опухолями мозга на сайте акции или странице «Нового Радио» в соцети «ВКонтакте».
Когда: 3 марта с 8:00 до 18:00Где: Эфир Нового радио0+
Премьера фильма: «Частная жизнь».
Двукратная обладательница премии «Оскар» и любимица зрителей Джоди Фостер после небольшого затишья возвращается на большие экраны, вновь примеряя амплуа детектива. Актриса исполнит роль талантливого и успешного психиатра Лилиан Штайнер, которой предстоит провести настоящее расследование и докопаться до истины, кто стоит за таинственной смертью одного из ее пациентов? Элегантный французский детектив с ироничным юмором и безупречным стилем был встречен бурными овациями в рамках премьеры на 78-м Каннском кинофестивале. Теперь дело за малым — покорить российского зрителя. Получится ли у картины возглавить отечественный кинопрокат — узнаем совсем скоро. Премьера не за горами!
Когда: с 19 мартаГде: во всех кинотеатрах страны18+
Спектакль-концерт «Маленький принц».
Совместный проект Lumisfera и театрального режиссера Нины Чусовой приоткроет дверь в волшебную страну, вновь научит мечтать, любить, верить в чудеса и радоваться каждому мгновению. Мультижанровый спектакль нового формата обращается к каждому из нас, напоминает о важности любви и доброты, помогает найти луч надежды среди тьмы серых будней.
Каждого гостя ждет невероятное путешествие по разным мирам и Вселенным, встреча со знакомыми с детства героями произведения Антуана де Сент-Экзюпери и главное — с самим собой. Честный, откровенный взгляд на себя со стороны, разговор с собой настоящим. Удивительная история заиграет новыми красками, новыми смыслами и проявлениями. Однако важным остается одно: свет всегда побеждает тьму, как добро побеждает зло.
Когда: 13 марта в 20−00Где: Особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18)6+
Спектакль «Лир во время чумы».
Режиссер Сергей Щедрин предлагает свою трактовку пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда, оригинально миксуя в названии спектакля пушкинский «Пир во время чумы» и «Короля Лира» Уильяма Шекспира. Кстати, именно легендарного правителя Великобритании предстоит сыграть одному из героев нашей истории. Вы еще не запутались? — Тогда продолжаем!
«Лир во время чумы» — это история о долге и преодолении, о любви и ненависти, эгоизме и великодушии. В разгар Второй мировой войны руководитель и ведущий актер английской труппы, сэр Джон, попадает в больницу. Вечерний спектакль под угрозой срыва, но Норман — костюмер, преданный артисту несколько десятилетий — уверен, что сэр Джон сможет выйти на сцену и сыграть короля Лира.
В постановке задействованы: Борис Дьяченко, Александр Анисимов, Эльмира Абдурахманова, Наталья Рева-Рядинская, Вероника Сафонова, Николай Кисличенко, Алексей Рахманов.
Когда: 1 и 21 марта в 19:00Где: Филиал Московского драматического театра им. А. С. Пушкина (Сытинский пер. 3 стр. 5)16+
На экраны выходит «Кутюр» француженки Алис Винокур — это не просто кино о моде, а глубокая психологическая драма. Действие происходит на фоне блистательной, но изматывающей Парижской недели моды. Сюжет строится вокруг трех героинь, чьи истории развиваются параллельно и пересекаются в общей гламурной точке — мире высокой парижской моды. Каким получился фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли — в материале «Вечерней Москвы».