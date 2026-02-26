Врач Байдина рассказала, как быстро нормализовать давление без лекарств

По словам Байдиной, помимо гипертонической болезни, скачки давления чаще всего провоцируются сочетанием факторов. Среди них стресс, резкая смена погоды, хронический недосып, длительные перелеты и гормональные колебания. У некоторых пациентов давление растет на фоне воспалений и инфекций, таких как грипп, COVID-19 или ОРВИ.