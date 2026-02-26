Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Байдина рассказала, как быстро нормализовать давление без лекарств

Врач Валеннтина Байдина заявила, что нормализовать давление без лекарств можно путем проветривания помещения.

Источник: Аргументы и факты

При резком скачке артериального давления необходимо проветрить помещение, расстегнуть одежду, выпить воды и принять сидячее или лежачее положение. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог, липидолог Валентина Байдина.

Врач предупредила, что попытки самостоятельно снижать давление без назначенной терапии грозят тяжелыми осложнениями, включая инсульт и инфаркт. Красными флагами опасного состояния она назвала головную боль, тошноту, рвоту, онемение конечностей или частей лица, а также нарушение речи.

По словам Байдиной, помимо гипертонической болезни, скачки давления чаще всего провоцируются сочетанием факторов. Среди них стресс, резкая смена погоды, хронический недосып, длительные перелеты и гормональные колебания. У некоторых пациентов давление растет на фоне воспалений и инфекций, таких как грипп, COVID-19 или ОРВИ.

Доктор заключила, что в долгосрочной перспективе профилактика гипертонии должна сочетать медикаменты и коррекцию образа жизни. Важную роль играют умеренная физическая активность, прогулки, снижение веса и отказ от вредных привычек.

Ранее врачи рассказали, помогает ли стакан колы при низком давлении.