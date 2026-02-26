Врач Байдина рассказала, как быстро нормализовать давление без лекарств

При резком скачке артериального давления необходимо проветрить помещение, расстегнуть одежду, выпить воды и принять сидячее или лежачее положение. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог, липидолог Валентина Байдина.
Врач предупредила, что попытки самостоятельно снижать давление без назначенной терапии грозят тяжелыми осложнениями, включая инсульт и инфаркт. Красными флагами опасного состояния она назвала головную боль, тошноту, рвоту, онемение конечностей или частей лица, а также нарушение речи.
По словам Байдиной, помимо гипертонической болезни, скачки давления чаще всего провоцируются сочетанием факторов. Среди них стресс, резкая смена погоды, хронический недосып, длительные перелеты и гормональные колебания. У некоторых пациентов давление растет на фоне воспалений и инфекций, таких как грипп, COVID-19 или ОРВИ.
Доктор заключила, что в долгосрочной перспективе профилактика гипертонии должна сочетать медикаменты и коррекцию образа жизни. Важную роль играют умеренная физическая активность, прогулки, снижение веса и отказ от вредных привычек.
