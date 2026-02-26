ГД приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и госслужащих

Забор биоматериала будут проводить сами воинские части и подразделения совместно с МВД — именно они передадут образцы для учета в системе. Отдельная поправка избавит родственников пропавших без вести от необходимости дополнительно обращаться в МВД для сдачи ДНК — если данные человека уже есть в базе, повторно ничего оформлять не потребуется.