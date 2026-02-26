Евросоюз ввёл санкции против 54 белорусских силовиков и 7 юрлиц

При этом ЕС во второй раз ввел санкции против семи белорусских крупных промышленных предприятий, включая МЗКТ, «Гродно Азот», «Беларуськалий» и других. Также ЕС ввел новые санкции против «Белшины», несмотря на постановление суда ЕС об их отмене.