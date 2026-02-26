Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз ввёл санкции против 54 белорусских силовиков и 7 юрлиц

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз ввел санкции против 54 белорусских силовиков и 7 юридический лиц. Об этом следует из документов на сайте Совета ЕС.

При этом ЕС во второй раз ввел санкции против семи белорусских крупных промышленных предприятий, включая МЗКТ, «Гродно Азот», «Беларуськалий» и других. Также ЕС ввел новые санкции против «Белшины», несмотря на постановление суда ЕС об их отмене.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бывший комик пошел на этот шаг, чтобы насолить президенту США Дональду Трампу из-за того, что тот начал налаживать отношения с белорусским лидером.

В свою очередь Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия неизменно поддерживает Россию и продолжит делать это. Он также выразил полное согласие с позицией российского лидера Владимира Путина относительно переговорного процесса с Украиной.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше