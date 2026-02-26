При этом ЕС во второй раз ввел санкции против семи белорусских крупных промышленных предприятий, включая МЗКТ, «Гродно Азот», «Беларуськалий» и других. Также ЕС ввел новые санкции против «Белшины», несмотря на постановление суда ЕС об их отмене.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бывший комик пошел на этот шаг, чтобы насолить президенту США Дональду Трампу из-за того, что тот начал налаживать отношения с белорусским лидером.
В свою очередь Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия неизменно поддерживает Россию и продолжит делать это. Он также выразил полное согласие с позицией российского лидера Владимира Путина относительно переговорного процесса с Украиной.