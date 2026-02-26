Топ-5 безаварийных марок автомобилей с пробегом в Башкирии: в лидерах — отечественные машины

Аналитики изучили статистику ДТП с участием автомобилей в возрасте от пяти до десяти лет, зарегистрированных в Башкирии.
Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные сервиса проверки истории автомобилей, 64,5% машин с пробегом в республике не имеют ни одного зафиксированного ДТП. Этот показатель вырос на 3,7 процентного пункта по сравнению с прошлым годом.
Среди марок по доле безаварийных авто лидирует Lada — 79,8%. Далее следуют Renault (70,4%), Hyundai (67,7%), Volkswagen (67,5%) и Nissan (66,7%).
В рейтинге конкретных моделей первое место заняла Lada Vesta Cross — 80% таких автомобилей не попадали в аварии. Второе место у Lada Vesta (78,7%), третье — у Renault Sandero Stepway (75,8%). В пятёрку также вошли Hyundai Elantra (74,2%) и Volkswagen Tiguan (73,6%).
Наибольший прирост доли «чистых» авто за год продемонстрировал Mercedes-Benz — плюс 7,5 процентного пункта (до 56,7%). У Volkswagen показатель вырос на 7,3 п.п., у Nissan — на 5,8 п.п., у Kia — на 5,1 п.п.
По России в целом доля автомобилей 5−10 лет без аварий достигла 59%, прибавив 3,4 процентного пункта.
