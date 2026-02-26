Топ-5 безаварийных марок автомобилей с пробегом в Башкирии: в лидерах — отечественные машины

Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные сервиса проверки истории автомобилей, 64,5% машин с пробегом в республике не имеют ни одного зафиксированного ДТП. Этот показатель вырос на 3,7 процентного пункта по сравнению с прошлым годом.