Афганистан начал операцию против Пакистана

Кабул отверг эти утверждения. В Минобороны Афганистана заявили, что удары пришлись по религиозной школе и жилым домам, в результате чего десятки человек, включая женщин и детей, погибли и получили ранения. Афганские источники сообщили Al Jazeera, что только в Нангархаре жертвами стали не менее 17 человек. Кабул тогда пообещал «взвешенный и адекватный ответ».