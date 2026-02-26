Ричмонд
Волк: Пропавшую в Смоленске девочку нашли в квартире с 43-летним мужчиной

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила, что пропавшая несколько дней назад в Смоленске 9-летняя девочка найдена живой. Её нашли в квартире вместе с 43-летним мужчиной.

«Жизни ребёнка ничто не угрожает», — сообщила она.

Ребёнка обнаружили в квартире одного из домов в Заднепровском районе города. Там же находился мужчина 1983 года рождения. По словам представителя ведомства, жизни сейчас девочки ничего не угрожает. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Смоленске три дня велись поиски 9-летней девочки, она вышла во двор с собакой и исчезла — когда мать выглянула в окно, пёс был уже один. Перед пропажей рядом с домом заметили подозрительную серую машину. К поискам подключились все службы и волонтёры, мэр Александр Новиков взял ситуацию под личный контроль. Сегодня девочку нашли живой. Подозреваемый в похищении уже задержан.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

