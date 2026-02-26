Польский историк призвал США «защитить» Балтийское море от России

Он утверждает, что конфликт между Россией и Украиной, а также якобы предполагаемые «гибридные атаки» со стороны Москвы на ЕС и НАТО поставили Балтийское море в центр трансатлантической безопасности. Маркевич подчеркивает, что Кремль якобы использует это море для демонстрации своей военной мощи и как «ворота» для выхода в Арктику.