Соединенные Штаты должны срочно предпринять меры для защиты Балтийского моря от России. С таким мнением выступил польский историк и исполнительный директор вашингтонского отделения Польского института международных отношений Павел Маркевич в своей статье для издания The Hill.
Он утверждает, что конфликт между Россией и Украиной, а также якобы предполагаемые «гибридные атаки» со стороны Москвы на ЕС и НАТО поставили Балтийское море в центр трансатлантической безопасности. Маркевич подчеркивает, что Кремль якобы использует это море для демонстрации своей военной мощи и как «ворота» для выхода в Арктику.
— Учитывая важность Балтийского моря для баланса сил в евроатлантическом регионе, оно должно стать одним из главных приоритетов внешней политики США. Америка должна сотрудничать с партнерами и союзниками-единомышленниками, чтобы защитить мир от влияния и контроля России, Китая и Ирана, — заявил историк.
Эксперт также отметил, что сотрудничество США с прибрежными государствами-членами НАТО в Балтийском море может укрепить стратегию для якобы сдерживания России и создать препятствия для Москвы в доступе к морю.
Он считает, что Вашингтон стратегически заинтересован в том, чтобы Балтийское море оставалось благоприятной и стабильной зоной безопасности. По его мнению, в Конгрессе существует сильная двухпартийная поддержка региона и его прибрежных государств, которые считаются близкими союзниками Америки. В связи с этим Маркевич призвал Конгресс настоятельно рекомендовать администрации президента Дональда Трампа разработать стратегию по Балтийскому морю как необходимый элемент американской политики, говорится в материале.
Еще в сентябре Трамп заявил, что Соединенные Штаты окажут поддержку Польше и странам Прибалтики, если произойдет эскалация отношений с Россией.
Россия неоднократно опровергала заявления Запада о якобы планах Москвы напасть на Европу. Однако, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, если Европа нападет на Россию, то получит «полноценный военный ответ».