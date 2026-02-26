«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня», 26 февраля передала в эфир третье сообщение. Об этом рассказали в Telegram-канале «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность.
— НЖТИ 67714 ЛИКВИДАТОР 8029 0724, — уточнили в публикации.
В 12:32 по Москве в эфир вышло слово «майностяг», затем, спустя полтора часа, в 13:55, радиостанция передала слово «коварный».
4 февраля радиостанция вышла в эфир с новым необычным посланием на фоне переговоров РФ, Украины и США. Так, в эфире радио прозвучало слово «доярокайф». Слушатели могли его услышать в 15:41.
30 декабря 2025 года радиостанция внезапно включила «Лебединое озеро». 31 декабря на ее частоте также транслировались музыкальные композиции. В эфире заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale».
Радиостанция также часто повторяет сообщения от 2022 года — года, когда началась спецоперация на Украине. Например, УВБ-76 передала сразу три слова, одним из которых является повторение лога о Крыме.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными структурами. Самые известные теории заговора — в материале «Вечерней Москвы».