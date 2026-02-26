Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня», 26 февраля передала в эфир третье сообщение. Об этом рассказали в Telegram-канале «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность.

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня», 26 февраля передала в эфир третье сообщение. Об этом рассказали в Telegram-канале «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность.

— НЖТИ 67714 ЛИКВИДАТОР 8029 0724, — уточнили в публикации.

В 12:32 по Москве в эфир вышло слово «майностяг», затем, спустя полтора часа, в 13:55, радиостанция передала слово «коварный».

4 февраля радиостанция вышла в эфир с новым необычным посланием на фоне переговоров РФ, Украины и США. Так, в эфире радио прозвучало слово «доярокайф». Слушатели могли его услышать в 15:41.

30 декабря 2025 года радиостанция внезапно включила «Лебединое озеро». 31 декабря на ее частоте также транслировались музыкальные композиции. В эфире заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale».

Радиостанция также часто повторяет сообщения от 2022 года — года, когда началась спецоперация на Украине. Например, УВБ-76 передала сразу три слова, одним из которых является повторение лога о Крыме.

Местоположение и назначение самой УВБ-76 неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными структурами. Самые известные теории заговора — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше